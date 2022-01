De Franse spoorwegmaatschappij SNCF gaat vanaf volgende week tien procent van haar tgv's en 20 procent van haar intercités schrappen. Dat heeft een woordvoerder vrijdag aangekondigd. De maatregel komt er na een daling van de reservaties ten gevolge van de coronacrisis.

'Rekening houdend met een daling van de reservaties ten belope van 30 procent sinds het begin van het jaar, wordt het transportplan van de tgv's aangepast om 90 procent van het voorziene aanbod te verzekeren. Voor de intercités is dat 80 procent', aldus de woordvoerder. Alle nachttreinen worden verzekerd, maar de aanpassing van het aanbod zal forser zijn voor de internationale tgv's, en in het bijzonder voor de Eurostar. Reizigers wier trein geschrapt wordt zullen gecontacteerd worden en kunnen hun ticket omruilen of zich laten terugbetalen.

