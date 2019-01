Franse regering wil gewelddadig protest aanpakken met nieuwe wet

Dat kondigde premier Édouard Philippe maandagavond op televisiezender TF1 aan. 'Als je een demonstratie wil organiseren, moet je die verplicht aanmelden', zei Philippe. Bovendien zullen komende zaterdag in heel het land 80.000 manschappen van de veiligheidstroepen ingezet worden, in Parijs alleen al worden dat er 5.000.

Afgelopen weekeinde was het bij het protest van de gele hesjes opnieuw tot gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en politie gekomen. Sinds het begin van de protesten zijn volgens de premier rond de 5.600 mensen in voorlopige hechtenis genomen en dat resulteerde in meer dan duizend veroordelingen.

Het vergt veel moed om zich in een klein stadje met een geel hesje aan een rotonde op te stellen, had regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux eerder verklaard. Het getuigt echter ook van een erg laffe houding om agenten op boksslagen te trakteren. Griveaux verwees daarbij naar het incident van het voorbije weekend. Videobeelden tonen een in het zwart geklede man -zo te zien een beroepsbokser-, die tijdens de protesten een politieagent aanvalt.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner gaf de man zichzelf aan bij de politie en zit hij in voorlopige hechtenis. Op Facebook geposte beelden, die de aanvaller tonen, verklaart de man dat hij een van de gele hesjes is. 'Hij wilde zich enkel verdedigen, maar reageerde verkeerd'.