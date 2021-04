De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag, twee jaar nadat de kathedraal deels opging in de vlammen, een bezoek gebracht aan de Notre-Dame de Paris. De kathedraal zou in 2024 opnieuw open kunnen voor eredienst, maar zou dan nog wel niet helemaal uit de stellingen zijn.

De Franse president nam een lift 47 meter hoog naar het dak van het bouwwerk en deed er een praatje met de werklieden. Hij prees er onder een blauwe hemel het 'geweldige werk' dat de afgelopen twee jaar is verricht en beloofde dat de timing om de Notre Dame te heropenen gerespecteerd zal worden. Hij bedankte er ook al diegenen die geld hebben gedoneerd om de kathedraal te restaureren.

Op 15 april 2019 brak een hevige brand uit in de wereldberoemde gotische kathedraal in Parijs. Het vuur verspreidde zich in de dakconstructie en legde vervolgens grote delen van het middeleeuwse gebouw in de as. De oorzaak van de brand is nog niet volledig opgehelderd: mogelijk ligt een storing in het elektriciteitsnetwerk of een gedoofde sigaret aan de basis. Na de brand werd meer dan 830 miljoen ingezameld om het bouwwerk opnieuw in goede staat te krijgen. Meer dan 330.000 mensen schonken geld.

