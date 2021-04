De man die vrijdag in Rambouillet een 49-jarige politiebeambte de keel doorsneed in de inkomhal van het politiecommissariaat, riep volgens getuigen 'Allah Akbar' op het moment van de feiten. Mede daarom werd het antiterrorismeparket ingeschakeld.

Ter plaatse zei procureur Jean-François Ricard dat het nationale antiterrorismeparket werd ingeschakeld vanwege de modus operandi, het profiel van het slachtoffer, 'maar ook de woorden van de dader bij het plegen van de feiten'.

De 36-jarige man, een Tunesiër, werd door de politie doodgeschoten.

Drie mensen uit zijn omgeving werden door de politie opgepakt. Bij terreuronderzoeken in Frankrijk is het gebruikelijk dat personen uit de omgeving van de hoofdverdachte worden opgepakt voor verhoor. De politie doorzocht twee woningen, doorbij die van de 36-jrige man.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, vroeg vrijdag na de aanval aan de prefecten de veiligheid te versterken aan de politiecommissariaten en rijkswachtbrigades. In een bericht van het kabinet van de minister worden de prefecten verzocht 'de waakzaamheid en veiligheid te verscherpen in en aan de politiecommissariaten en gendarmeriebrigades, met name aan het onthaal'.

'Niet zwichten'

De Franse president Emmanuel Macron verzekerde na de dodelijke aanval op de politievrouw dat de Franse staat in de strijd tegen 'islamistisch terrorisme' niet zal toegeven. 'De natie staat aan de zijde van haar familie, haar collega's en van de veiligheidstroepen', zei Macron vrijdag op Twitter. 'In de strijd die we tegen het islamistische terrorisme aangingen, zullen we niet zwichten.'

Premier Jean Castex had eerder bevestigd dat het antiterreurparket het onderzoek had overgenomen. Frankrijk heeft sinds jaren met islamistisch terrorisme te kampen, waarbij meer dan 250 onschuldige mensen het leven lieten. Eerder werd leraar Samuel Paty door een vermoedelijke islamist in de omgeving van Parijs onthoofd.

