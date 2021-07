De Franse justitie heeft minister van Justitie Eric Dupond-Moretti vrijdag in verdenking gesteld in verband met mogelijke belangenvermenging met zijn vroegere activiteiten als strafpleiter.

Dat hebben zijn advocaten bekendgemaakt.

'Geen verrassing, hij is in verdenking gesteld', zei meester Christophe Ingrain tegenover de pers na een verhoor van bijna zes uur. Deze inverdenkingstelling is onuitgegeven voor een minister van Justitie in functie.

De flamboyante minister wordt ervan verdacht onderzoeken te hebben bevolen naar magistraten waarmee hij als advocaat een rekening te vereffenen had. Hij ontkent.

Dat hebben zijn advocaten bekendgemaakt.'Geen verrassing, hij is in verdenking gesteld', zei meester Christophe Ingrain tegenover de pers na een verhoor van bijna zes uur. Deze inverdenkingstelling is onuitgegeven voor een minister van Justitie in functie.De flamboyante minister wordt ervan verdacht onderzoeken te hebben bevolen naar magistraten waarmee hij als advocaat een rekening te vereffenen had. Hij ontkent.