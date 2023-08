Franse media in Niger geblokkeerd

De Franse nieuwszenders France 24 en RFI zeggen dat hun uitzendingen worden geblokkeerd in Niger. Dat gebeurt naar verluidt in opdracht van de militairen die een staatsgreep hebben gepleegd in het West-Afrikaanse land. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het uit de lucht halen van de zenders scherp veroordeeld.

Uitzendingen van de twee nieuwsorganisaties waren sinds donderdagmiddag niet meer te zien in Niger, een voormalige Franse kolonie. Het land kreeg veel ontwikkelingshulp vanuit Frankrijk en gold als belangrijke uitvalsbasis voor Franse troepen die jihadisten bestrijden in de regio.

De relatie tussen de landen verzuurde na de coup van vorige week. Frankrijk draaide de geldkraan dicht en eist het herstel van de democratie. De hoofdstad van Niger was donderdag ook het toneel van een manifestatie om de nieuwe militaire machthebbers te steunen. Daar deden duizenden mensen aan mee. Betogers scandeerden slogans als ‘weg met Frankrijk’ en ‘lang leve Rusland, lang leve Poetin’. Daarbij waren ook Russische vlaggen te zien.

Het uit de lucht halen van de Franse zenders lijkt de volgende stap te zijn in het conflict tussen de landen. De mediaorganisaties zeggen zelf dat er geen enkele wettelijke basis is voor het blokkeren van hun uitzendingen. Het Franse ministerie sprak zich in een reactie uit voor persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.