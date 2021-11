De Franse bisschoppen hebben maandag toegezegd om het compensatiefonds voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk aan te vullen met geld van de verkoop van onroerende goederen van de Franse Bisschoppenconferentie (CEF) en de bisdommen. Dat heeft de voorzitter van de conferentie bekendgemaakt.

Bovendien zou, indien vereist, een lening kunnen worden aangegaan om te anticiperen op de behoeften, zo voegde aartsbisschop Eric de Moulins-Beaufort er na afloop van de vergadering van de CEF aan de pers aan toe.

De Franse bisschoppen, die in Lourdes waren samengekomen, hebben ook beslist om een onafhankelijk nationaal orgaan op te richten voor 'erkenning en herstel'. Het orgaan zal de aanvragen van slachtoffers van seksueel geweld onderzoeken. Het zal geleid worden door juriste Marie Derain de Vaucresson, zo kondigde de Moulins-Beaufort nog aan.

In oktober kwam een rapport uit over onderzoek naar misbruik in de kerk in Frankrijk tussen 1950 en 2020. Kinderen werden op grote schaal misbruikt door geestelijken, staat in het rapport. Het zou gaan om 216.000 gevallen van voornamelijk jonge jongens die zijn misbruikt. Het rapport schat het aantal daders op ongeveer 3.000.

