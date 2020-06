Groene kandidaten hebben goed gescoord in de tweede ronde van de lokale verkiezingen in Frankrijk. Dat blijkt uit de eerste resultaten en exitpolls. De partij van president Emmanuel Macron deed het niet goed.

Volgens de exitpolls haalt Michèle Rubirola het in Marseille, de tweede stad van Frankrijk. Zij is een groene kandidate die opkwam voor een coalitie van linkse partijen. Zij had al verrast in de eerste ronde.

In Lyon, de op twee na grootste stad van Frankrijk, zou ecologist Grégory Doucet het met ruime voorsprong halen, zo blijkt uit de exitpolls. Ook Doucet kwam op voor een coalitie van linkse partijen.

In Straatsburg haalt de groene kandidaat Jeanne Barseghian het van Alain Fontanel, de kandidaat van de partij van Macron en rechts.

In Rijsel lijkt de socialistische kandidaat Martine Aubry dan weer heel nipt stand te zullen houden tegen de groene kandidaat Stéphane Baly.

Ook kleinere steden als Besançon, Poitiers en Annecy vallen in groene handen. Het maakt dat de ecologisten de belangrijkste macht op links worden in Frankrijk.

Het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen wist dan weer Perpignan te veroveren, een stad van meer dan 100.000 inwoners.

De traditioneel rechtse Les Républicains verloren enkele belangrijke steden aan de groenen, maar houden wel stand in Toulouse en een hele reeks middelgrote steden.

Voor de partij van Macron was het geen goede avond. La République en marche vindt geen lokale verankering. De gemakkelijke overwinning voor premier Edouard Philippe in Le Havre is de enige opsteker voor Macron.

'Echt grote overwinning'

Marine Le Pen, de voorzitter van het extreemrechtse Rassemblement national, verwelkomt zondagavond de 'echte grote overwinning' van haar partij bij de verkiezingen. Volgens haar is er een 'echte klik' gemaakt.

'Dit is niet alleen een symbolische overwinning, er is een echte klik gemaakt want we zullen ook kunnen aantonen dat we in staat zijn om grote gemeenschappen te beheren', verklaarde Le Pen op de zender TF1 nadat bleek dat haar partijgenoot Louis Aliot op kop ligt in de stad Perpignan.

Als de officiële cijfers die overwinning bevestigen, zou het de eerste keer zijn dat extreemrechts de macht grijpt in Perpignan. Het zou ook de tweede grote Franse stad zijn die onder extreemrechts bestuur komt, na Toulon tussen 1995 en 2001.

Parijs

De socialistische burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft de lokale verkiezingen in haar stad gewonnen met een ruime voorsprong. Dat blijkt uit de exitpolls.

Volgens Le Monde kreeg Hidalgo ongeveer de helft van de stemmen. Haar dichtste concurrent, Rachida Dati van de rechtse partij Les Républicains, zou rond 32 procent stranden.

In de stad Le Havre heeft de Franse premier Edouard Philippe de lokale verkiezingen gewonnen, zo blijkt uit de eerste resultaten.

Philippe was al burgemeester van de havenstad van 2010 tot 2017. Tijdens de campagne liet hij verstaan dat hij de stad niet zou besturen zolang hij premier is. Hij haalde het in de tweede ronde van de verkiezingen met 58,83 procent van de stemmen van Jean-Paul Lecoq van de communistische PCF.

Lage opkomst

De Franse president Macron heeft op zijn beurt bezorgdheid geuit over 'de lage opkomst' bij de lokale verkiezingen. 'Dat is geen goed nieuws', stelt hij. Ongeveer 60 procent van de kiezers kwam opdagen voor de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen.

Macron feliciteerde verder ook zijn eerste minister Edouard Philippe met zijn 'mooie overwinning' in Le Havre.

