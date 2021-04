Verschillende Franse autoriteiten hebben in totaal 84 migranten gered die poogden het Kanaal over te steken. Ze waren verspreid over vier vaartuigen op weg naar Groot-Brittannië, zo meldt de maritieme prefectuur bevoegd voor het Kanaal en de Noordzee.

Ze werden in de vroege ochtend gered. Allen verkeerden in goede gezondheid. Op de verschillende boten bevonden zich acht kinderen, onder wie drie baby's.

Een patrouilleboot van de Franse marine pikte elf mensen op ter hoogte van Le Touquet. Nabij Boulogne-sur-Mer snelde een reddingsboot 24 mensen te hulp van wie het vaartuig in de problemen was gekomen. Een patrouilleboot van de Franse gendarmerie ving 30 mensen op nabij Sangatte, ook hun vaartuig was in de problemen gekomen. Reddingsdienst SNSM pikte tot slot 19 mensen op nabij Sangatte.

Sinds eind 2018 wagen steeds meer migranten en asielzoekers zich aan de gevaarlijke oversteek naar de Britse kust. In 2020 was er sprake van meer dan 9.500 oversteken of pogingen tot, of vier keer meer dan in 2019. Vorig jaar lieten zes mensen daarbij het leven, drie anderen bleven vermist. De oversteek met kleine vaartuigen is ook gevaarlijk omdat het Kanaal een van de drukste vaarroutes ter wereld is.

