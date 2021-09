De Franse ambassadeur in de VS is woensdag teruggekeerd naar Washington, twee weken nadat een crisis uitbrak tussen beide landen.

Philippe Etienne landde woensdagnamiddag op een luchthaven van de Amerikaanse hoofdstad, zo meldde de ambassade. De Franse president Emmanuel Macron had op 17 september de ambassadeur teruggeroepen. Macron is verbolgen over het veiligheidspact AUKUS tussen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië, waardoor de koop van Franse onderzeeërs door Australië ter waarde van meer dan 30 miljard euro niet doorgaat. In plaats daarvan koopt Australië Amerikaanse duikboten met nucleaire aandrijving. De Franse minister van Buitenlandse Zaken sprak van 'een dolk in de rug'.

De Franse ambassadeur in Australië werd ook teruggeroepen en is nog niet weergekeerd naar zijn post.

De presidenten Macron en Joe Biden hebben getelefoneerd over het conflict, en zullen later dit jaar een ontmoeting hebben.

Philippe Etienne landde woensdagnamiddag op een luchthaven van de Amerikaanse hoofdstad, zo meldde de ambassade. De Franse president Emmanuel Macron had op 17 september de ambassadeur teruggeroepen. Macron is verbolgen over het veiligheidspact AUKUS tussen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië, waardoor de koop van Franse onderzeeërs door Australië ter waarde van meer dan 30 miljard euro niet doorgaat. In plaats daarvan koopt Australië Amerikaanse duikboten met nucleaire aandrijving. De Franse minister van Buitenlandse Zaken sprak van 'een dolk in de rug'.De Franse ambassadeur in Australië werd ook teruggeroepen en is nog niet weergekeerd naar zijn post.De presidenten Macron en Joe Biden hebben getelefoneerd over het conflict, en zullen later dit jaar een ontmoeting hebben.