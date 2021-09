Na het misgelopen duikbootcontract met Australië komen de relaties binnen het militaire bondgenootschap van de NAVO volgens Frankrijk onder druk te staan.

Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zaterdagavond op tv-zender France 2.

'Je moet ook vraagtekens zetten bij de kracht van het bondgenootschap met de Verenigde Staten', zei Le Drian. 'In een echt bondgenootschap praat men met elkaar en respecteert men elkaar. Dat was niet het geval.' Volgens hem wordt zo het nieuwe strategische concept van de NAVO onderuitgehaald.

Hij sprak ook van leugens en een vertrouwensbreuk. 'Dat is helemaal niet aanvaardbaar, wat betekent dat er een crisis is.'

Frankrijk is woedend over een strategisch partnerschap dat de Verenigde Staten en Australië samen met het Verenigd Koninkrijk aankondigden. De nieuwe samenwerking mondde onder meer uit in het schrappen door Australië van een in 2016 beklonken aankoop van Franse duikboten. In plaats daarvan zullen de Australiërs onderzeeërs met nucleaire aandrijving aanschaffen van de Amerikanen. Le Drian had het vrijdag al over 'een mes in de rug' van Canberra en een 'brutale' beslissing van Amerikaans president Joe Biden.

'Europese krachten bundelen'

Zaterdag zei hij dat Frankrijk pas een uur voor de aankondiging van het partnerschap op de hoogte werd gebracht en dat zijn land met het Australische contract een deal van 56 miljard euro verliest.

Frankrijk riep vrijdag al zijn ambassadeurs in de VS en Australië terug voor overleg. Het is de eerste keer dat Parijs een dergelijke demarche onderneemt ten aanzien van Washington en Canberra. Met name de VS zijn al sinds hun onafhankelijkheidsoorlog een goede bondgenoot van de Fransen.

Le Drian riep Europa zaterdag voorts op om zijn belangen na de val van Afghanistan en de duikbootaffaire beter te beschermen. Dat is dringend nodig, luidde het. 'Als de Europeanen niet beseffen dat ze hun krachten moeten bundelen en samen hun belangen moeten verdedigen als ze deel willen blijven uitmaken van de geschiedenis, dan zal hun lot heel anders zijn, en we kunnen niet in deze schadelijke richting uitgaan.'

