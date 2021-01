De muziek op het wilde rave-feest dat sinds donderdagavond in Lieuron, ten zuiden van Rennes, wordt gehouden om het nieuwe jaar te vieren, is zaterdagochtend eindelijk onderbroken.

'Er was geen tussenkomst van de politie', benadrukt de prefect, terwijl hij specificeert dat de gendarmes, die de toegangswegen controleren naar de plaats waar donderdagochtend nog ongeveer 2.500 mensen samen waren, doorgaan met controles en het opstellen van pv's. De prefectuur zei dat de muziekinstallatie was stilgelegd, maar sloot niet uit dat die hervat wordt.

Donderdagavond had de Franse politie tevergeefs geprobeerd 'deze installatie te voorkomen en werden ze geconfronteerd met de gewelddadige vijandigheid van vele feestvierders', zo had de prefectuur van Ille-et-Vilaine vrijdag verklaard. Tijdens deze botsingen 'werd een voertuig van de gendarmerie in brand gestoken, drie andere beschadigd en er werd met flessen en stenen gegooid, met lichte verwondingen tot gevolg', aldus dezelfde bron.

