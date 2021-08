De luchtbrug die Frankrijk heeft opgestart om landgenoten en Afghanen te evacueren die willen ontsnappen aan de taliban komt donderdag ten einde, als de Amerikanen zich zoals verwacht op 31 augustus terugtrekken uit Afghanistan.

Dat heeft Nicolas Roche, kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian, dinsdag gezegd aan premier Jean Castex, in het bijzijn van journalisten.

'Wat betreft de 'retroplanning' betekent een Amerikaanse terugtrekking op 31 augustus dat onze operatie donderdagavond stopt', zei Roche. 'Er blijven dus nog drie dagen over.'

Deadline

Het Witte Huis liet maandagavond op een persconferentie weten zich aan de deadline te houden en voor 31 augustus alle Amerikanen uit Afghanistan te willen evacueren.

Verschillende westerse landen, waaronder ook België, drongen er de voorbije dagen bij Washington op aan om langer in Kaboel te blijven, om de evacuatie-operatie verder te kunnen zetten.

Wat België zal doen na volgende week dinsdag is nog niet duidelijk. 'We wachten nog op een antwoord van de VS,' klinkt het.

Verenigd Koninkrijk

Dinsdagnamiddag zitten de G7-landen, voorgezeten door het Verenigd Koninkrijk, samen over de evacuaties. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei dinsdag nog aan Sky News dat het weinig waarschijnlijk is dat er een verlenging komt.

Londen is alvast niet van plan om de beveiliging van de luchthaven van Kaboel over te nemen van de Amerikanen na hun terugtrekking. 'Ja, ik zou duizenden troepen kunnen invliegen om de luchthaven te beveiligen', zei Wallace nog aan BBC Radio 4. 'Ik zou de luchthaven voor een paar maanden, of misschien een jaar of twee kunnen verdedigen. Maar met welk doel? Om beschoten en aangevallen te worden, om mensen te hebben die niet tot de luchthaven raken en enkel een permanent gevecht te starten? Ik denk niet dat dat een oplossing is.'

