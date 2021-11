Frankrijk wil zondag een vergadering in Calais met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en met de Belgische, Duitse, Nederlandse en Britse ministers die bevoegd zijn voor migratie. Dat zegt het kabinet van de Franse premier Jean Castex donderdag, nadat een dag eerder 31 migranten omkwamen toen ze in een bootje de oversteek waagden naar Groot-Brittannië.

Bedoeling van de vergadering is om te bepalen hoe politie, gerecht en hulpverleners beter kunnen samenwerken, 'om de strijd op te voeren tegen de netwerken van mensensmokkelaars die actief zijn in de migratiestromen'. In de omgeving van Castex wordt het belang benadrukt van een reactie op Europees niveau 'om effectiever te zijn' en om 'duurzame oplossingen' te vinden, vooral door mensensmokkelaars blijvend aan te pakken.

Een paar minuten eerder had de Franse president Emmanuel Macron, op bezoek in Kroatië, ook al opgeroepen tot 'meer Europese samenwerking'. Volgens Macron is het 'al te laat' als mannen en vrouwen al aan de kust zijn aan het Kanaal. Daarom is het noodzakelijk om de 'partners' van Frankrijk hogerop 'te responsabiliseren', waaronder dus België.

Castex was maandag in Brussel omwille van veiligheidsoverleg met de regering van premier Alexander De Croo. Macron liet donderdag verstaan dat daar vooruitgang werd geboekt rond een reeks onderwerpen. 'We gaan die nu versneld uitvoeren', aldus de Franse president.

De migranten die woensdag omkwamen wilden het Kanaal oversteken vanuit Frankrijk. Hun boot kapseisde voor de kust bij Calais. Een visser had gemeld dat hij drijvende lichamen had gezien, waarop de Franse kustwacht in actie kwam. Omdat het weer kalm is, lijkt het aantrekkelijk de oversteek te wagen. Maar het water is bitterkoud, zeggen vissers die meer migranten zagen dan gebruikelijk. De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe.

Bedoeling van de vergadering is om te bepalen hoe politie, gerecht en hulpverleners beter kunnen samenwerken, 'om de strijd op te voeren tegen de netwerken van mensensmokkelaars die actief zijn in de migratiestromen'. In de omgeving van Castex wordt het belang benadrukt van een reactie op Europees niveau 'om effectiever te zijn' en om 'duurzame oplossingen' te vinden, vooral door mensensmokkelaars blijvend aan te pakken. Een paar minuten eerder had de Franse president Emmanuel Macron, op bezoek in Kroatië, ook al opgeroepen tot 'meer Europese samenwerking'. Volgens Macron is het 'al te laat' als mannen en vrouwen al aan de kust zijn aan het Kanaal. Daarom is het noodzakelijk om de 'partners' van Frankrijk hogerop 'te responsabiliseren', waaronder dus België. Castex was maandag in Brussel omwille van veiligheidsoverleg met de regering van premier Alexander De Croo. Macron liet donderdag verstaan dat daar vooruitgang werd geboekt rond een reeks onderwerpen. 'We gaan die nu versneld uitvoeren', aldus de Franse president. De migranten die woensdag omkwamen wilden het Kanaal oversteken vanuit Frankrijk. Hun boot kapseisde voor de kust bij Calais. Een visser had gemeld dat hij drijvende lichamen had gezien, waarop de Franse kustwacht in actie kwam. Omdat het weer kalm is, lijkt het aantrekkelijk de oversteek te wagen. Maar het water is bitterkoud, zeggen vissers die meer migranten zagen dan gebruikelijk. De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe.