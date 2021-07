Frankrijk heeft het Europese grensbewakingsagentschap Frontex gevraagd om 'zich bezig te houden met het noorden van Europa'.

Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gezegd tijdens een bezoek aan Calais in het kader van de strijd tegen illegale migratie.

"'k heb zelf contact gelegd met Frontex, het Europese agentschap van grensbewakers dat momenteel eerder in het zuiden van Europa actief is, en hen gevraagd om zich bezig te houden met het noorden van Europa, en in het bijzonder de kust van Nord-Pas-de-Calais', zo verklaarde Darmanin in de haven van Calais. '60 procent van de migranten die hier arriveren komen uit België, dus ons spectrum moet heel breed zijn. We hebben nood aan Europees toezicht vanuit de lucht', legde Darmanin uit.

Vier keer meer pogingen

Frankrijk neemt op 1 januari 2022 het voorzitterschap van de Europese ministerraden over. De minister wil dat momentum aangrijpen om Frontex te betrekken, maar ook om vooruitgang te boeken voor de uitbouw van een Europees asiel- en migratiebeleid. Darmanin begroette voorts het akkoord dat dinsdag met de Britten is bereikt. Het Verenigd Koninkrijk wil dit en volgend jaar 62,7 miljoen euro investeren om Frankrijk te helpen in de strijd tegen illegale immigratie. Frankrijk gaat daarmee de aanwezigheid van de ordediensten aan de kust fors versterken.

Sinds eind 2018 proberen steeds meer migranten illegaal het Kanaal over te steken. Vorig jaar werden meer dan 9500 pogingen geregistreerd, vier keer meer dan in 2019.

