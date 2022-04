In Frankrijk eindigt vrijdagavond de campagneperiode voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zondag. Terwijl het een paar weken geleden op basis van de peilingen nog een vanzelfsprekend leek dat huidig president Emmanuel Macron zou winnen, is het verschil met nummer twee Marine Le Pen ondertussen aanzienlijk kleiner geworden.

Volgens de laatste peilingen zou Macron rond 27 procent van de stemmen halen en Le Pen 24 procent. De extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon is ook gestegen in de peilingen, en komt nu met 18 procent op de derde plaats. De conservatieve Valérie Pécresse en de extreemrechtse Eric Zemmour zakken onder de 10 procent.

De zeven resterende kandidaten halen niet meer dan 5 procent.

Volgens een peiling van BFMTV zou het ook een nek-aan-nekrace worden tussen Macron en Le Pen in de tweede ronde op 24 april, met op dit ogenblik een verschil van slechts twee procentpunten (51 versus 49 procent) in het voordeel van Macron. In andere peilingen haalt Macron tot 54 procent. De vraag is ook hoeveel Fransen hun stem zullen uitbrengen. Volgens de Franse krant Le Figaro zou 27,4 procent van de kiezers niet gaan stemmen. Dat komt dichtbij het record van de eerste ronde van de verkiezing in 2002, toen 28,4 procent van de kiezers niet kwam opdagen.

Marine Le Pen riep haar aanhangers donderdag tijdens een campagnebijeenkomst nog op om massaal te gaan stemmen. Ze noemde president Macron vrijdag ook erg 'agressief' tijdens de campagne, nadat die haar in een interview racistisch had genoemd. Macron verklaarde ook dat Zemmour de ideale campagnedirecteur was voor Le Pen, omdat hij nog extremer is dan zij in zijn opvattingen, en beschuldigde Le Pen ervan te liegen tegen de mensen met een sociaal programma dat ze niet kan betalen.

Artisjok

Vrijdag trok Macron, die door de oorlog in Oekraïne zijn campagne pas laat echt op gang trok, nog onverwacht naar een markt in Neuilly-sur-Seine, vlakbij Parijs. Le Pen was op een markt in het zuiden van Frankrijk, in Narbonne, waar ze zich profileerde als kandidate van 'een rustig Frankrijk'. Met een glas rosé in de hand stelde ze nog niet bezig te zijn met een eventuele eindoverwinning. 'Een artisjok wordt blad per blad gegeten, eerst de eerste ronde, dan de tweede.'

Vanaf vrijdag middernacht tot zondag 20.00 uur mogen er in Frankrijk geen publieke campagnebijeenkomsten plaatsvinden, geen flyers uitgedeeld worden, ook niet via het internet. En ook interviews of de pblicatie van peilingen zijn tot dan verboden. In de overzeese gebieden Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon en Frans-Polynesië, waar zaterdag al gestemd wordt, liep de campagne donderdagnacht al af. Zaterdag vinden in Parijs manifestaties plaats, 'marches pour le futur', georganiseerd door links. Het is best mogelijk dat bepaalde kandidaten daar hun gezicht laten zien.

Volgens de laatste peilingen zou Macron rond 27 procent van de stemmen halen en Le Pen 24 procent. De extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon is ook gestegen in de peilingen, en komt nu met 18 procent op de derde plaats. De conservatieve Valérie Pécresse en de extreemrechtse Eric Zemmour zakken onder de 10 procent.De zeven resterende kandidaten halen niet meer dan 5 procent. Volgens een peiling van BFMTV zou het ook een nek-aan-nekrace worden tussen Macron en Le Pen in de tweede ronde op 24 april, met op dit ogenblik een verschil van slechts twee procentpunten (51 versus 49 procent) in het voordeel van Macron. In andere peilingen haalt Macron tot 54 procent. De vraag is ook hoeveel Fransen hun stem zullen uitbrengen. Volgens de Franse krant Le Figaro zou 27,4 procent van de kiezers niet gaan stemmen. Dat komt dichtbij het record van de eerste ronde van de verkiezing in 2002, toen 28,4 procent van de kiezers niet kwam opdagen. Marine Le Pen riep haar aanhangers donderdag tijdens een campagnebijeenkomst nog op om massaal te gaan stemmen. Ze noemde president Macron vrijdag ook erg 'agressief' tijdens de campagne, nadat die haar in een interview racistisch had genoemd. Macron verklaarde ook dat Zemmour de ideale campagnedirecteur was voor Le Pen, omdat hij nog extremer is dan zij in zijn opvattingen, en beschuldigde Le Pen ervan te liegen tegen de mensen met een sociaal programma dat ze niet kan betalen. Vrijdag trok Macron, die door de oorlog in Oekraïne zijn campagne pas laat echt op gang trok, nog onverwacht naar een markt in Neuilly-sur-Seine, vlakbij Parijs. Le Pen was op een markt in het zuiden van Frankrijk, in Narbonne, waar ze zich profileerde als kandidate van 'een rustig Frankrijk'. Met een glas rosé in de hand stelde ze nog niet bezig te zijn met een eventuele eindoverwinning. 'Een artisjok wordt blad per blad gegeten, eerst de eerste ronde, dan de tweede.' Vanaf vrijdag middernacht tot zondag 20.00 uur mogen er in Frankrijk geen publieke campagnebijeenkomsten plaatsvinden, geen flyers uitgedeeld worden, ook niet via het internet. En ook interviews of de pblicatie van peilingen zijn tot dan verboden. In de overzeese gebieden Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon en Frans-Polynesië, waar zaterdag al gestemd wordt, liep de campagne donderdagnacht al af. Zaterdag vinden in Parijs manifestaties plaats, 'marches pour le futur', georganiseerd door links. Het is best mogelijk dat bepaalde kandidaten daar hun gezicht laten zien.