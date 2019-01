Frankrijk voert patrouilles voor migrantenboten op Kanaal op

Er zullen dus meer patrouilles zijn aan de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer. Ook komt er meer bewaking op stranden en mogelijke plaatsen van inscheping.

Vorige maand spraken de Britse autoriteiten nog van een groot incident, nadat in een week tijd meer dan zes mensen waren gered of onderschept toen ze het Kanaal probeerden over te steken in kleine boten.

Volgens het Franse ministerie zijn vorig jaar in totaal 71 pogingen geregistreerd om het Kanaal illegaal over te steken. In 2017 waren dat er nog 12. De meerderheid van die pogingen (57) gebeurde in november en december. Zowat 504 mensen waren betrokken. Van hen raakten 276 tot aan de Britse kust of in de Britse kustwateren, 228 zijn door Frankrijk onderschept. De meesten komen uit Iran.

'De toegenomen pogingen worden vooral verklaard door de opgevoerde beveiliging aan de veerboothaven en installaties van de Eurotunnel', aldus het ministerie.

Londen en Parijs werken ook aan een gezamenlijk actieplan, zei het ministerie nog.