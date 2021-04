Frankrijk voert misdrijf 'ecocide' in

Het lagerhuis van het Franse parlement heeft zaterdag de invoering van het delict 'ecocide' (milieuvernietiging) goedgekeurd in geval van opzettelijke verontreiniging van water, lucht of bodem. De invoering van het misdrijf kadert in een ontwerp van klimaatwet dat op 4 mei moet worden goedgekeurd.

Franse vlag

Het misdrijf betreft 'de zwaarste aantastingen van het milieu op nationaal niveau', zei de minister van Ecologische Transitie, Barbara Pompili. De straffen kunnen tot tien jaar cel en tot 4,5 miljoen euro boete gaan. De politieke linkervleugel vindt dat het delict tekortschiet, net als de burgerconventie voor het klimaat CCC (Convention citoyenne pour le climat), die aan de basis van het voorstel lag maar 'ecocide als misdaad' met internationale reikwijdte had gewenst. Rechts maakt zich zorgen over een 'juridische onzekerheid'. Greenpeace stelt dan weer 'bedrieglijke schijn' aan de kaak en heeft het over een gemiste kans voor de regering van president Emmanuel Macron. Het wetsontwerp gaat ook over de renovatie van woningen voor een betere energieprestatie, premies voor de aankoop van een elektrische fiets, en de afschaffing van vluchten als de treinrit minder dan twee en een half uur duurt. De Franse groenen en een onafhankelijke instantie als de Hoge Raad voor het klimaat menen dat de tekst niet zal volstaan om het streefdoel van 40 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halen.