Frankrijk zal hulp sturen naar Guadeloupe, een van de Franse overzeese departementen, om de aanhoudende coronaprotesten op te volgen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin vrijdag bekendgemaakt. Frankrijk stuurt 200 politieagenten naar de eilandengroep in de Caraïbische Zee.

De situatie in Guadeloupe is onrustig sinds vakbondfederatie LKP maandag opriep tot een algemene staking. Er braken toen protesten uit tegen de verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers en andere coronamaatregelen. Wegen werden daarbij geblokkeerd. Sommige betogers zouden ook de weg naar een ziekenhuis hebben afgesloten en volgens de Franse omroep France Info gingen vier huizen donderdagnacht in vlammen op. De prefect van Guadeloupe, Alexandre Rochatte, kondigde vrijdag in ieder geval met onmiddellijke ingang een avondklok af, van 18 uur tot 5 uur. Ook verbood hij tijdelijk de verkoop van brandstof in jerrycans.

De vaccinatiegraad in Guadeloupe verschilt afhankelijk van de sector. Volgens de prefectuur is 85 procent van de beroepsgroepen waar de inenting verplicht is wel gevaccineerd. In veel plekken zoals musea en restaurants is een coronapas ook verplicht. Sinds maandag is de noodtoestand niet meer van kracht in Guadeloupe. Die kwam er deze zomer nadat de besmettingscijfers de hoogte waren ingeschoten. Op een bepaald moment waren er meer dan 2.000 besmettingen op 100.000 inwoners in één week. Momenteel komt die incidentie uit op zowat 57 nieuwe besmettingen.

De situatie in Guadeloupe is onrustig sinds vakbondfederatie LKP maandag opriep tot een algemene staking. Er braken toen protesten uit tegen de verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers en andere coronamaatregelen. Wegen werden daarbij geblokkeerd. Sommige betogers zouden ook de weg naar een ziekenhuis hebben afgesloten en volgens de Franse omroep France Info gingen vier huizen donderdagnacht in vlammen op. De prefect van Guadeloupe, Alexandre Rochatte, kondigde vrijdag in ieder geval met onmiddellijke ingang een avondklok af, van 18 uur tot 5 uur. Ook verbood hij tijdelijk de verkoop van brandstof in jerrycans. De vaccinatiegraad in Guadeloupe verschilt afhankelijk van de sector. Volgens de prefectuur is 85 procent van de beroepsgroepen waar de inenting verplicht is wel gevaccineerd. In veel plekken zoals musea en restaurants is een coronapas ook verplicht. Sinds maandag is de noodtoestand niet meer van kracht in Guadeloupe. Die kwam er deze zomer nadat de besmettingscijfers de hoogte waren ingeschoten. Op een bepaald moment waren er meer dan 2.000 besmettingen op 100.000 inwoners in één week. Momenteel komt die incidentie uit op zowat 57 nieuwe besmettingen.