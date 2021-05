Frankrijk heeft dinsdagavond bij de VN-Veiligheidsraad in samenwerking met Egypte en Jordanië een resolutie ingediend om tot een staakt-het-vuren te komen tussen Israël en Gaza. Dat meldt het Elysée.

De drie landen zijn het erover eens dat de beschietingen moeten stoppen en dat de Veiligheidsraad van de VN zich moet buigen over de kwestie.

Frankrijk roept al dagen op tot een snel staakt-het-vuren en zegt een bemiddeling door Egypte te steunen. President Emmanuel Macron en zijn Egyptische ambtgenoot Abdul Fatah al-Sisi hebben maandag lang gesproken.

De resolutie van Frankrijk komt na dagen van blokkering in de VN-Veiligheidsraad. De Verenigde Staten willen geen eenvoudige verklaring aannemen over het conflict, zeggen diplomatieke bronnen.

