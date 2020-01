In Frankrijk wordt op dit moment een groot migrantenkamp in Porte d'Aubervilliers nabij Parijs ontruimd. De operatie ging dinsdagochtend van start, stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP vast.

In het kamp leefden volgens een schatting van de regionale autoriteiten tussen de 900 en 1.800 mensen in abominabele omstandigheden. Zij worden onder begeleiding van de politie op bussen gezet naar diverse opvangcentra.

De nieuwe ontruiming komt er ongeveer twee maanden na de evacuatie van een groot migrantenkamp aan de Porte de la Chapelle in het noordoosten van Parijs.

In november 2019 kondigde de Franse regering een reeks strengere migratiemaatregelen aan. Tegelijk werd ook gezegd dat de tentenkampen in het noordoosten van Parijs 'tegen het eind van het jaar' ontruimd zouden worden.

