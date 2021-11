Frankrijk investeert fors in materiaal tegen illegale migratie via Kanaal

Frankrijk investeert fors in materiaal in de strijd tegen de illegale immigratie via het Kanaal, van het noorden van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Er zijn meer dan honderd terreinvoertuigen en boten besteld, als onderdeel van een gemeenschappelijke operatie met Groot-Brittannië om de kuststrook van 130 kilometer beter te controleren. Dat maakte het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag in Parijs bekend.

Franse vlag