De opkomst lag heel laag en het resultaat wordt misschien teniet gedaan, maar de groenen hebben goed gescoord in de eerste ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen.

De eerste ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen kwam er een dag nadat premier Edouard Philippe in het kader van de coronacrisis onder meer de sluiting van horecazaken en scholen had aangekondigd. Verschillende gezagsdragers hadden een uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen bepleit, maar de regering ging daar niet op in, onder meer omdat in overzeese gebieden de stemming al op gang was gekomen.

De kiezers hadden duidelijk weinig zin om te gaan stemmen. Volgens het dagblad Le Monde liggen de schattingen over de opkomst tussen 44 en 46,5 procent. Wat meteen een diepterecord is. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2014, lag de opkomst met 63,55 procent bijna 20 procent hoger. En dat was destijds ook al een diepterecord.

Het blijft ook de vraag of volgende week de tweede ronde van deze gemeenteraadsverkiezingen zal doorgaan. Daarin nemen in gemeenten waar niemand de absolute meerderheid behaalde, de koplopers het tegen mekaar op. Als die tweede ronde niet doorgaat, wordt de eerste ronde naar alle waarschijnlijkheid ongeldig, misschien met uitzondering van de resultaten waar een partij de absolute meerderheid behaalde.

Dit gezegd zijnde waren er resultaten die vooral de ecologisten van de EELV plezier deden. La République en Marche, de partij van president Macron, deed het niet zo sterk.

In Parijs kwam uittredend socialistisch burgemeester Anne Hidalgo aan kop met 29,33 procent, voor Rachida Dati, de vroegere rechterhand van president Sarkozy (22,72 procent). De kandidaat van Macron, Agnès Buzyn, kwam uit op 17,26 procent.

In Le Havre staat premier Edouard Philippe aan kop, met 43,6 procent van de stemmen.

In Lyon staat Grégory Doucet, de kandidaat van de ecologisten, aan de leiding, met 28,6 procent van de stemmen. In Lille wordt uittredend socialistisch burgemeester Martine Aubry op de hielen gezeten door de groene kandidaat Stéphane Baly. In Bordeaux zijn er slechts een handvol stemmen verschil tussen uittredend, rechts burgemeester Nicolas Florian en de ecologist Pierre Hurmic.

In Straatsburg en Grenoble staat de ecologistische kandidaat op kop.

