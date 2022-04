Frankrijk gaat meer militair materieel en humanitaire hulp naar Oekraïne sturen. Dat heeft het Elysée zaterdag aangekondigd na een onderhoud tussen de herverkozen Franse president Emmanuel Macron en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky. De Verenigde Staten zijn in Duitsland en in andere landen begonnen met het trainen van Oekraïense soldaten.

Frankrijk gaat meer militair materieel en humanitaire hulp naar Oekraïne sturen. Dat heeft het Elysée zaterdag aangekondigd na een onderhoud tussen de herverkozen Franse president Emmanuel Macron en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky.

Zelensky bedankte Macron voor het zenden van militair materieel dat bijdraagt aan het Oekraïense verzet tegen de Russische agressor. De Franse president antwoordde dat die steun nog versterkt zal worden. Macron zei ook dat de missie van Franse experts om mee bewijzen te verzamelen van oorlogsmisdaden door de Russen in Oekraïne verlengd zal worden.

De Franse president gaf ook uiting van zijn ongerustheid over de Russische bombardementen donderdag in Kiev en de 'ondraaglijke situatie in Marioepol', ondanks herhaaldelijke oproepen van Macron aan de Russische president om het internationale humanitaire recht na te leven.

VS trainen Oekraïense soldaten in Duitsland

De Verenigde Staten zijn in Duitsland en in andere landen begonnen met het trainen van Oekraïense soldaten, nu Rusland de aanvallen op Oekraïne opvoert en de situatie in het oosten van Oekraïne onduidelijk is. Dat heeft Pentagonwoordvoerder John Kirby bevestigd.

De Oekraïense soldaten leren hoe ze moeten omgaan met westerse wapensystemen die Oekraïne geleverd krijgt ter ondersteuning in zijn strijd tegen de Russische agressor.

