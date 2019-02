Frankrijk gaat definitie van antisemitisme toepassen waar 'antizionisme' onder valt

'Frankrijk zal de definitie toepassen van antisemitisme die de Internationale Alliantie voor de Herdenking van de Holocaust heeft aangenomen', zei Macron. Onder die definitie valt antizionisme. Macron zei dat 'antizionisme een van de hedendaagse vormen van antisemitisme is'.

Het gaat om aanbevelingen om ambtenaren, politieagenten en leerkrachten te vormen tegen antisemitisme. Juridische teksten zullen niet gewijzigd worden, legt het Elysée uit.

President Macron, die betreurt dat 'er sinds de Tweede Wereldoorlog nooit zoveel antisemitisme is geweest', had zijn beslissing kort daarvoor meegedeeld aan de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu.

Macron kondigde ook een 'audit' aan van scholen waar het aantal joodse kinderen is afgenomen. Ook vroeg hij de ontbinding van drie extreemrechtse organisaties, waaronder Bastion Social. 'De schaamte moet van kamp veranderen', zei Macron. 'We zijn hier bij ons. Wij allen.' Een verwijzing naar de slogan 'On est chez nous' ('We zijn hier bij ons'), die dikwijls op extreemrechtse bijeenkomsten weerklinkt.

Het aantal feiten van antisemitisme is met 74 procent gestegen in 2018 in Frankrijk. Dinsdag nog zijn er 96 graven op een joods kerkhof in de Elzas besmeurd met hakenkruizen.

Maandag raakte bekend dat een werkgroep tegen antisemitisme in het Franse parlement een voorstel had ingediend om ook antizionisme te bestraffen. 'We willen het ontkennen van het bestaan van Israël veroordelen. Maar we zullen uiteraard ook nog steeds kritisch blijven voor de Israëlische regering', zei Sylvain Maillard, de voorzitter van de werkgroep.