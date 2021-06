Frankrijk: extreemrechts en Macron scoren slecht in regionale verkiezingen

Extreemrechts in Frankrijk, het Rassemblement nationale (RN) van Marine Le Pen, deed het zondag minder goed dan verwacht in de eerste ronde van de Franse regionale en departementale verkiezingen. De opkomst voor de verkiezingen was erg laag.

Brigitte en Emmanuel Macron in gesprek met omstanders nadat ze zelf ter stembus gingen