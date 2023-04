Frankrijk evacueert landgenoten en EU-burgers uit Soedan

Frankrijk heeft een ‘snelle evacuatieoperatie’ opgestart om landgenoten en diplomatiek personeel te evacueren uit Soedan. Parijs zorgt daarbij ook voor de evacuatie van burgers uit andere Europese landen, meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gewapende conflict tussen het reguliere leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) is zaterdag de tweede week ingegaan.

Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken evacueren ze ook Europese onderdanen, en personen afkomstig van partnerlanden, al gaf het daar geen verdere verduidelijking bij.

Een diplomatieke bron in Parijs maakt gewag van zowat 250 Franse onderdanen in het Afrikaanse land. Beide strijdende partijen hebben veiligheidsgaranties gegeven zodat de evacuatieoperatie kan plaatsvinden, klinkt het.

Daarbij worden ook de eerste Nederlanders zondag uit Soedan geëvacueerd. Dat gebeurt tijdens een internationale evacuatieoperatie, zo maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zondag bekend. De evacuatie en de ‘verplaatsing naar het verzamelpunt zijn niet zonder risico’s’, benadrukt Buitenlandse Zaken. De Nederlanders werd gevraagd de informatie over de evacuatie ‘geheim te houden, omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen’.

In Soedan bevinden zich ook 42 Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin), meldde het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken eerder. De woordvoerder herhaalt zondag dat Buitenlandse Zaken in contact staat met Europese lidstaten die aanwezig zijn in het land.

In Jeddah, aan de westkust van Saoedi-Arabië, was zaterdag een eerste schip aangekomen met vijftig mensen die geëvacueerd zijn uit Soedan. Het ging om meer dan 150 mensen, onder wie diplomaten, liet het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het was de eerste operatie voor de evacuatie van burgers sinds de uitbraak van gevechten een week geleden in Soedan.

Zaterdagnacht kondigde de Amerikaanse president Joe Biden aan dat het Amerikaanse ambassadepersoneel uit Soedan is weggehaald. De ambassade werd daarop gesloten. Het Soedanese leger maakte zaterdag bekend dat het de evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zou gaan faciliteren.

Volgens een (zeer) voorlopige balans van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn bij het conflict in Soedan al meer dan 420 doden en 3.700 gewonden gevallen. Het geweld brak op 15 april uit.