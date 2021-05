De Franse president Emmanuel Macron dreigt ermee de Franse militairen uit Mali terug te trekken, als het land zich ontwikkelt in de richting van een radicaal islamisme.

In een interview met de krant Le Journal du Dimanche zegt hij dat er nu zo'n tendens is in Mali, na een tweede staatsgreep in negen maanden tijd. Gaat het land verder in die richting, haalt hij de Franse soldaten terug naar huis.

Frankrijk telt ongeveer 5.100 militairen in Mali, die ingezet zijn tegen islamistische terreur binnen de operatie Barkhane.

Parijs en de EU veroordeelden dinsdag een "onaanvaardbare staatsgreep" na de arrestatie van president Bah Ndaw en de eerste minister Moctar Ouane, door de kolonel Assimi Goïta. De president en eerste minister moesten opstappen.

Macron zei dat hij West-Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders duidelijk heeft gemaakt dat hij geen regering zou steunen die geen democratische legitimiteit meer heeft. De regionale alliantie ECOWAS vergadert zondag over de politieke chaos in Mali.

Mali kampt al jarenlang met instabiliteit en islamistische terreur. In het land is een VN-missie actief die stabiliteit moet brengen. Aan die vredesmissie (MINUSMA) neemt België deel, net als aan de trainingsmissie van de EU (EUTM).

In een interview met de krant Le Journal du Dimanche zegt hij dat er nu zo'n tendens is in Mali, na een tweede staatsgreep in negen maanden tijd. Gaat het land verder in die richting, haalt hij de Franse soldaten terug naar huis.Frankrijk telt ongeveer 5.100 militairen in Mali, die ingezet zijn tegen islamistische terreur binnen de operatie Barkhane. Parijs en de EU veroordeelden dinsdag een "onaanvaardbare staatsgreep" na de arrestatie van president Bah Ndaw en de eerste minister Moctar Ouane, door de kolonel Assimi Goïta. De president en eerste minister moesten opstappen. Macron zei dat hij West-Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders duidelijk heeft gemaakt dat hij geen regering zou steunen die geen democratische legitimiteit meer heeft. De regionale alliantie ECOWAS vergadert zondag over de politieke chaos in Mali. Mali kampt al jarenlang met instabiliteit en islamistische terreur. In het land is een VN-missie actief die stabiliteit moet brengen. Aan die vredesmissie (MINUSMA) neemt België deel, net als aan de trainingsmissie van de EU (EUTM).