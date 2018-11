Fractieleidster Duitse extreemrechtse AfD kreeg ook donaties uit België

De fractieleidster van de extreemrechtse partij AfD in de Duitse Bondsdag, Alice Weidel, heeft naast een gift van 130.000 euro uit Zwitserland ook 150.000 euro uit België gekregen in haar partijafdeling. Maar vanwege onduidelijkheid over de herkomst van het geld is het teruggestort, zegt de AfD woensdagavond in Berlijn.