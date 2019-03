Fox News mag geen debatten organiseren voor Democraten

Fox wordt op politiek en sociaal vlak eerder in het rechtse spectrum gesitueerd en sommige presentatoren van de meest bekende shows van de zender zijn openlijke aanhangers van de president. Het magazine The New Yorker berichtte enkele dagen geleden bovendien dat de zender en Trump nauwe banden onderhouden en beschuldigde het medium ervan aan propaganda te doen voor het Witte Huis. Zo zouden verschillende personen die eerder voor het netwerk werkten, nu aan de slag zijn op sleutelposten binnen de administratie van het Witte Huis, zo ook Bill Shine, die voordien een leidinggevende functie bij Fox News bekleedde en momenteel communicatiedirecteur bij het Witte Huis is.

Nog steeds volgens The New Yorker zou de zender ook al veel langer op de hoogte zijn geweest van het zwijggeld dat door de ex-advocaat van Trump, Michael Cohen, aan pornoactrice Stephanie Clifford (alias Stormy Daniels) werd betaald, maar besloot het netwerk om het verhaal niet te brengen.

Tom Perez, de voorzitter van het Democratisch Nationale Comité (DNC), zei in een verklaring aan onder andere de Washington Post dat 'het netwerk zich niet in de juiste positie bevindt om een eerlijk en neutraal debat voor onze kandidaten te organiseren'.

Trump reageerde op Twitter al met dreigende taal. 'Democraten hebben zonet Fox News uitgesloten van organisatie debat', klonk het. 'Goed, dan denk ik dat ik hetzelfde zal doen met de Fake News Netwerken en de Radicale Linkse Democraten in de verkiezingsdebatten!', aldus Trump. Fox News liet weten dat hij aan de Democraten heeft gevraagd om op hun beslissing terug te komen.