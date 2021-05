Het Israëlische leger heeft vrijdagochtend een tunnelsysteem van Hamas in de Gazastrook aangevallen. Dat die aanval er kwam nadat het Israëlische leger er tot twee uur over deed om een foute verklaring over een inval van grondtroepen recht te zetten, roept volgens de Israëlische krant Haaretz vragen op.

'Een intern communicatieprobleem,' zo noemt het Israëlische leger de fout zelf. De Israël Defence Forces (IDF) hadden om iets na middernacht op Twitter verklaard dat grondtroepen en de luchtmacht aanvallen uitvoerden op de Gazastrook. In een mededeling naar de pers had het leger gemeld dat het 'in' de Gazastrook was, wat een woordvoerder van het leger bevestigd had aan persagentschap AFP.

Het bericht werd over de hele wereld hoofdnieuws, aangezien het om een belangrijke escalatie van het conflict tussen Israël en de Palestijnen zou gaan.

Twee uur later kwam er dan een 'verduidelijking' dat er 'geen soldaten' waren in Gaza. Ook een correspondent van Al Jazeera in Gaza bevestigde dat het Israëlische leger de Gazastrook niet was binnengegaan, meldde de Engelstalige afdeling van de nieuwszender op Twitter.

De vooraanstaande Israëlische krant Haaretz schrijft dat verschillende buitenlandse reporters in Israël verklaarden dat ze on the record door de IDF werden geïnformeerd over het begin van een inval over de grond. Op de Israëlische radio zei IDF-woordvoerder Hidai Zilberman dat er 'mogelijk fout is gecommuniceerd' naar de buitenlandse media over de situatie.

Haaretz schrijft ook dat uit WhatsApp-berichten die op de redactie belandden, blijkt dat een vertalingsfout onwaarschijnlijk is. 'De IDF hebben expliciet verklaard dat er troepen in Gaza waren', klinkt het.

Vrijdagochtend heeft het Israëlische leger zich in een telefoongesprek met buitenlandse reporters verontschuldigd voor de communicatieblunder en verklaarde het dat zulke dingen gebeuren in de ruis van oorlog.

Aanval op tunnelsysteem

Vooral het feit dat het leger er één tot twee uur over gedaan heeft om een rechtzetting uit te sturen, roept nu vragen op. Van een van de beste legers en communicatiediensten ter wereld, is zo'n urenlange fout hoe dan ook opmerkelijk.

Op sociale media wordt geïnsinueerd dat het oorspronkelijke, foute bericht misschien wel de intentie had om Hamas-militanten naar een ondergronds tunnelsysteem te lokken.

Harde bewijzen bestaan daar niet voor, maar het tunnelsysteem waarvan sprake - een soort stad onder de stad Gaza - was vanochtend wel het doelwit van nieuwe Israëlische luchtaanvallen.

Het Israëlische leger deelde via Twitter mee dat 'vele kilometers' van het tunnelsysteem werden beschadigd. Het tunnelnetwerk wordt gebruikt om goederen en mensen in en uit de Gazastrook te transporteren.

Israël richt zich bij militaire operaties wel vaker op de tunnels. Het land zegt dat de tunnels door Hamas worden gebruikt om militanten toegang te verschaffen tot Israëlisch grondgebied voor het plegen van aanslagen.

