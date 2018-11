Fotoreeks: apocalyptische beelden van de bosbranden in Californië

In Californië woeden drie grote bosbranden tegelijkertijd, een in het noorden en twee in het zuiden van de staat. Duizenden huizen zijn vernield, honderdduizenden mensen geëvacueerd. Er waren vrijdag ook al 9 doden geteld, 35 mensen zijn vermist. Het vuur wordt aangewakker door een sterke wind. 'De omvang van de verwoesting is ongelooflijk en hartverscheurend,' zegt het kabinet van de gouverneur van Californië. Lees meer.