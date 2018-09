Ford getuigt komende week voor Amerikaanse Senaat over Kavanaugh-zaak

De Senaat had Ford in eerste instantie gevraagd om op maandag getuigen. Afgelopen donderdag liet Debra Katz, de advocaat van Ford, al weten dat dat niet mogelijk was in verband met doodsbedreigingen aan het adres van Ford, die als gevolg ondergedoken zit. Vrijdag gaf de Senaat Ford een deadline: die avond om 22u (04u op zaterdag, Belgische tijd) moest ze antwoorden, anders zou de Senaat maandag tot stemming overgaan en zou Kavanaugh naar verwachting benoemd worden. Katz vroeg om uitstel, die ze tot zaterdagmiddag half 3 (lokale tijd) kreeg. Tegelijkertijd vroeg de Senaat Ford om op woensdag te getuigen, maar het team van Ford gaf, net voor de deadline verliep, aan op donderdag te willen getuigen.

Vorige week gaf Ford aan alleen te willen getuigen als er eerst een FBI-onderzoek zou plaatsvinden. Het is onduidelijk of ze die eis nu laat vallen. Het is onwaarschijnlijk dat de FBI een volledig onderzoek voor komende donderdag zou kunnen afronden.

De Washington Post meldt dat het team van Ford, dat inmiddels is uitgebreid met twee andere advocaten, wel andere eisen stelt. Zo wil Ford extra beveiliging in het pand en wil ze pas na Kavanaugh getuigen. De Senaat wil aan dat laatste geen gehoor aan wil geven. Ford wil bovendien niet dat Kavanaugh in de zaal is als zij haar getuigenis aflegt. Verder wil Ford dat Mark Judge, de jeugdvriend van Kavanaugh die volgens Ford aanwezig was bij de seksuele aanranding, dagvaardt. De Senaat weigert dat.

Tenslotte wil Ford alleen ondervraagd worden door senatoren. De Republikeinse senatoren in de betrokken commissie, allen man, stelden voor een vrouwelijke advocaat vragen te laten stellen.