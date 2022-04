De Finse president Sauli Niinistö wil zijn eigen standpunt over een mogelijk NAVO-lidmaatschap bekendmaken ten laatste op 12 mei, zei hij zaterdag in een interview met de krant Ilta-Sanomat.

Op 12 mei vergaderen de Finse parlementaire fracties. Twee dagen daarna wil de sociaal-democratische partij van minister-president Sanna Marin haar standpunt bekendmaken. Een beslissing over een mogelijk toetredingsverzoek zullen de president en de regering uiteindelijk samen nemen.

Niinistö en Marin maakten hun standpunt over het NAVO-debat - dat een nieuwe adem kreeg door de Russische invasie in Oekraïne - nog niet publiek. Er zijn wel veel aanwijzingen dat Finland de komende weken een opname in de militaire alliantie zal vragen. Daarbij stemt het land de violen gelijk met Zweden. Beide landen zijn partners, maar geen lid van de NAVO.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Haavisto, zei vrijdag bij een bezoek van zijn Zweedse ambtsgenoot Ann Linde in Helsinki dat het belangrijk is dat beide landen beslissingen nemen 'in dezelfde richting en in dezelfde tijdperiode'.

Op 12 mei vergaderen de Finse parlementaire fracties. Twee dagen daarna wil de sociaal-democratische partij van minister-president Sanna Marin haar standpunt bekendmaken. Een beslissing over een mogelijk toetredingsverzoek zullen de president en de regering uiteindelijk samen nemen.Niinistö en Marin maakten hun standpunt over het NAVO-debat - dat een nieuwe adem kreeg door de Russische invasie in Oekraïne - nog niet publiek. Er zijn wel veel aanwijzingen dat Finland de komende weken een opname in de militaire alliantie zal vragen. Daarbij stemt het land de violen gelijk met Zweden. Beide landen zijn partners, maar geen lid van de NAVO.De Finse minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Haavisto, zei vrijdag bij een bezoek van zijn Zweedse ambtsgenoot Ann Linde in Helsinki dat het belangrijk is dat beide landen beslissingen nemen 'in dezelfde richting en in dezelfde tijdperiode'.