De Europese Unie zal meer tijd nodig hebben om met Groot-Brittannië een onderhandeld akkoord over de brexit te vinden. Dat heeft de Finse premier Antti Rinne maandagavond gezegd.

De Britse premier Boris Johnson wil koste wat het kost een akkoord uit de brand slepen op die top om te vermijden dat Groot-Brittannië op 31 oktober zonder akkoord de EU moet verlaten. "Volgens mij is het praktisch onmogelijk om nog voor de top een akkoord te bereiken. We hebben meer tijd nodig om verder te onderhandelen na de top", aldus de Finse premier Rinne. Hij deed deze uitspraak tijdens het EU-voorzitterschap van Finland in Helsinki na een onderhoud met de toekomstige Europese president Charles Michel.

De tijd dringt: de Europese staats- en regeringsleiders komen donderdag en vrijdag in Brussel samen om zich te buigen over het brexit-dossier. Centrale vraag daar is of en hoe er een no deal-scenario kan vermeden worden. Als Boris Johnson er in slaagt een akkoord te bereiken, wacht hem nog de zware taak het Britse parlement te overtuigen van dat akkoord. Het Britse parlement is diep verdeeld over de kwestie. Het parlement heeft in het verleden verschillende plannen van voormalig Brits premier Theresa May afgewezen. Het parlement komt op 19 oktober samen in een bijzondere zitting.

Europees hoofdonderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, heeft al gereageerd op de uitspraken van Rinne. Voor aanvang an de bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei hij dat het nog mogelijk is om deze week een akkoord te bereiken over de brexit.

"Ook al zou het moeilijk zijn om een akkoord te bereiken - wat meer en meer het geval is - het blijft mogelijk om deze week tot een akkoord te komen", zo liet Barnier voor aanvang van de vergadering in Luxemburg optekenen. De Fransman benadrukte dat een eventueel akkoord "voor iedereen moet werken, zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor de hele Europese Unie". "Het is hoog tijd om de goede intenties om te zetten in wetteksten", aldus nog Barnier.