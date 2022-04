De Finse premier Sanna Marin heeft de voordelen van het NAVO-lidmaatschap benadrukt. Ze ging wel niet zo ver door haar steun voor of tegenkanting tegen een verzoek tot lidmaatschap uit te spreken, maar zei dat er geen enkele veiligheidsoplossing evenaart wat een militaire alliantie kan bieden.

'Het artikel 5 van de NAVO biedt omvattende veiligheid. De NAVO houdt ook gezamenlijke oefeningen en heeft een gezamenlijk verdedigingsbeleid', aldus Marin in een groot interview op een Finse radiozender op zondag, Radio Suomi. Dat artikel van het Noord-Atlantisch Verdrag, de hoeksteen van de alliantie, bepaalt dat een aanval op een lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Geen enkel systeem biedt dezelfde veiligheidsgaranties als de NAVO, zei ze. De Russische oorlog in Oekraïne gaf het debat over een NAVO-lidmaatschap in Finland en buurland Zweden nieuwe zuurstof.

Marin verwelkomde de discussie als analytisch en goed en zei dat het nu het juiste moment is om daarover grondig te spreken. Zweden en Finland zijn beide nauwe partners van de verdragsorganisatie, maar zijn geen lidstaat. In Finland lijkt een beslissing over een lidmaatschap nakend. Volgens sommigen zou Helsinki in mei of juni het lidmaatschap kunnen aanvragen. In juni staat een NAVO-top op de agenda. De Finse regering is van plan deze week een rapport over het veiligheidsbeleid te publiceren.

De Zweedse regering doet dat tegen het einde van mei. Een toetreding tot de NAVO ligt moeilijker in Zweden, waar de regerende sociaaldemocraten in november een duidelijk standpunt tegen het lidmaatschap hebben ingenomen. In september vinden in Zweden verkiezingen plaats. De partij van de Zweedse premier Magdalena Andersson zei maandag wel dat ze een interne 'veiligheidsbeleiddialoog' zou opstarten, om de analyses aan te passen aan de nieuwe situatie sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen. Daaraan zal de NAVO-kwestie naar alle waarschijnlijkheid worden verbonden.

De Finse president Sauli Niinistö sprak onlangs met de Amerikaanse president Joe Biden en verschillende andere staatshoofden en regeringsleiders van de 30 NAVO-landen. Mogelijk ging het daarbij ook over eventuele bezwaren bij de individuele lidstaten, aangezien alle lidstaten het eens moeten zijn over een toetreding tot de alliantie. 'Als ze beslissen zich aan te bieden, verwacht ik dat alle bondgenoten hen verwelkomen', zei NAVO-baas Jens Stoltenberg vorige week over mogelijke lidmaatschapverzoeken van Finland n Zweden.

