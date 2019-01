Financial Times: 'Gelekte data tonen dat Fayulu Congolese verkiezingen won'

Oppositiekandidaat Martin Fayulu is met ongeveer 60 procent van de stemmen de duidelijke winnaar van de Congolese presidentsverkiezingen, zo blijkt uit twee verschillende datasets, die de zakenkrant Financial Times (FT) heeft kunnen inkijken.

De FT baseerde zich voor de analyse op gelekte data en aparte cijfers van de katholieke kerk, die op de verkiezingsdag 40.000 waarnemers had. Uit die gelekte cijfers blijkt dat Fayulu erin is geslaagd om 59,4 procent van de stemmen achter zich te krijgen. Tshisekedi zou met 19 procent van de stemmen als tweede zijn geëindigd.

Uit de data die de Kerk verzamelde bij 28.733 stembureaus, blijkt dan weer dat Fayulu 62,8 procent haalde. De krant spreekt van duidelijk fraude. "Het is moeilijk om te geloven dat tienduizenden regels data op korte termijn gefabriceerd zijn om tot deze resultaten te komen zonder dat het duidelijk is dat er geknoeid is", reageert Jason Stearns, directeur van de Congo Research Group van de New Yorkse denktank Center on International Cooperation aan de krant.

Ook hij kon de gelekte data doornemen. "Dit benadrukt de noodzaak van een volledige en nauwgezette audit van de verkiezingsresultaten." De kiescommissie ontkent gesjoemel met de resultaten. Barnabé Kikaya Bin Karubi, een adviseur van president Joseph Kabila, zei dat het aan het Hooggerechtshof is om over de verkiezingsresultaten te oordelen, maar ontkende eventuele fraude.

Fayulu liet eerder al weten zich niet neer te leggen met de uitslag en tekende bij het grondwettelijk hof beroep aan tegen de resultaten van de presidentsverkiezingen. Volgens critici van Joseph Kabila, die meer dan 18 jaar geleden de macht verwierf in het land, heeft de voormalige president een deal met Tshisekedi gesloten om achter de schermen toch nog de macht te behouden.