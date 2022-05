Filipijnse presidentsverkiezingen: Ferdinand Marcos junior is favoriet om Rodrigo Duterte op te volgen

Ferdinand Marcos junior, zoon van de vroegere dictator Ferdinand Marcos, is bij de Filipijnse presidentsverkiezingen de grote favoriet om de aftredende Rodrigo Duterte op te volgen.

Volgens de laatste peilingen zal Ferdinand Marcos, beter bekend als Bongbong, bij de verkiezingen van maandag kunnen rekenen op de steun van net iets meer dan de helft van de bevolking.

Marcos-dictatuur

Een overwinning voor Marcos zou een comeback van formaat zijn voor de familie, die na de opstand van 1986 uit het land verjaagd werd maar de voorbije jaren al enkele belangrijke posities in handen kreeg.

Onder het twintig jaar durende schrikbewind van Marcos senior was er sprake van corruptie en mensenrechtenschendingen. De familie, en vooral Marcos’ vrouw Imelda, stond ook bekend als bijzonder spilziek. De presidentsvrouw zou niet minder dan 3.000 paar schoenen en een indrukwekkende juwelencollectie verzameld hebben.

De 64-jarige Marcos junior is evenmin onbesproken. Hij ligt al langer onder vuur, onder meer omdat hij voor 3,7 miljard euro aan belastingen voor het landgoed van zijn vader niet betaalde en in 1995 werd veroordeeld omdat hij midden jaren tachtig drie jaar lang zijn belastingaangifte niet indiende.

Sociale media

Die kritiek laat Marcos koud, en presidentiële debatten laat hij aan zich voorbijgaan. In de weinige interviews die hij gaf, leek hij niet op zijn gemak. Andere kandidaten voor het presidentschap namen zich tijdens die debatten voor om de onbetaalde belastingen terug te vorderen bij de familie-Marcos.

Marcos hamert in zijn campagne vooral op het land verenigen. Verder wil hij de strijd aangaan met de werkloosheid en de inflatie, nadat de pandemie de archipel een zware slag toediende.

De kandidaat verspreidt zijn boodschap vooral op sociale media, waar hij een grootschalige desinformatiecampagne gericht op de jongeren heeft opgezet. Zij hebben nooit de bloedige repressie onder Marcos senior gekend, en evenmin de wijdverspreide corruptie.

Marcos’ running mate is Sara Duterte-Carpio, dochter van huidig president Rodrigo Duterte en vandaag al burgemeester van de zuidelijke stad Davao.

Kandidaten

Duterte zelf kon geen kandidaat meer zijn omdat de grondwet maar één termijn toelaat.

Huidig vicepresident Leni Robredo moet het in de peilingen stellen met minder dan een kwart van de stemintenties. Nog verder achterop ligt bokser Manny Pacquiao, tegenwoordig senator. Hij zou zowat 7 procent scoren.

Behalve een president en vicepresident kiezen de Filipijnen ook 12 senatoren en alle 316 zitjes in het lagerhuis. Op lokaal niveau wordt er voor in totaal 18.000 postjes gekozen. Het gaat dan onder meer om provinciegouverneurs en burgemeester.

Ook voor die verkiezingen op lager niveau kandideren verschillende pionnen van de Marcos-familie. Zo is de zoon van Ferdinands zus Imee, die zelf in de senaat zetelt, kandidaat om zichzelf op te volgen als gouverneur van de provincie Ilocos Norte. De weduwe van een andere neef hoopt er dan weer vicegouverneur te kunnen blijven.

Aanvallen op stembureaus

Drie veiligheidsagenten zijn om het leven gekomen in het zuiden van de Filipijnen toen gewapende mannen het vuur openden op een stembureau. De schietpartij vond plaats kort na het begin van de stemming in de gemeente Buluan, op het eiland Mindanao. Dat is vernomen van de politie.

Zondagavond was er ook al een explosie buiten een stembureau in de gemeente Datu Unsay, ook op het eiland Mindanao. Daarbij raakten negen mensen gewond.

De politie en het leger verkeren in de hoogste staat van paraatheid voor de verkiezingen, die traditioneel worden ontsierd door geweld en beschuldigingen van fraude. De stembureaus zijn maandag om 6 uur lokale tijd opengegaan. Kiezers kunnen nog tot 19 uur hun stem uitbrengen.