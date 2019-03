Filipijnen verlaten het Internationaal Strafhof met ingang van zondag

Manilla kondigde het vertrek ongeveer een jaar geleden al aan. De Filipijnen zijn daarmee het tweede land dat het Internationaal Strafhof verlaat, na Burundi in 2017.

Aanleiding voor de demarche van Manilla is het vooronderzoek dat het gerechtshof in februari 2018 startte naar Duterte's antidrugsbeleid. De internationale gemeenschap maakt zich ernstig zorgen over dat beleid.

Uit officiële statistieken blijkt dat sinds de verkiezing van Duterte in 2016 zowat 5.176 vermoedelijke drugshandelaars en drugsgebruikers gedood werden door de politie. Mensenrechtenactivisten vrezen echter dat het werkelijke dodental drie keer hoger ligt.

Het ICC liet al weten dat het onderzoek naar de controversiële praktijken ondanks de terugtrekking van de Filipijnen gewoon doorgaat.