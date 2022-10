Feest, protest en 1 dode na presidentsverkiezingen in Brazilië

In Brazilië is tijdens festiviteiten na de presidentsverkiezingen zondagavond een 27-jarige man doodgeschoten, aldus plaatselijke media. Vier andere mensen raakten gewond.

Het slachtoffer was in een bar in de stad Belo Horizonte de verkiezingsoverwinning van de linkse Luiz Inacio Lula da Silva aan het vieren toen hij werd neergeschoten. De dronken schutter is gearresteerd. Het is nog onduidelijk of de schietpartij politiek gemotiveerd is, dat wordt nog onderzocht.

In verschillende deelstaten van het Zuid-Amerikaanse land protesteerden vrachtwagenchauffeurs tegen de overwinning van de ex-president. Aanhangers van Jair Bolsonaro riepen op om de snelwegen van het land te blokkeren, en sommigen riepen op tot militair ingrijpen.

Lula, een linkse politicus die eerder president was van 2003 tot 2010, eiste volgens de officiële cijfers zondag de overwinning op met 50,9 procent. De rechtse zittende Bolsonaro kreeg 49,1 procent.

Bolsonaro erkende zijn nederlaag niet in de eerste uren. Tijdens de verkiezingscampagne had hij herhaaldelijk twijfels geuit over het kiesstelsel en liet hij uitschijnen dat hij de uitslag misschien niet zou accepteren