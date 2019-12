De Amerikaanse federale recherche FBI heeft in het kader van de zedenzaak-Epstein een onderzoek naar meerdere andere mensen geopend onder wie Ghislaine Maxwell, zo hebben meerdere Amerikaanse en Britse media vrijdag gemeld.

De 57-jarige Ghislaine Maxwell, dochter van de overleden Britse mediamagnaat Robert Maxwell, verscheen dikwijls op feetsjes aan de zijde van de gevallen financier Jeffrey Epstein. Die zedendelinquent is in augustus dood aangetroffen in zijn cel in New York.

In meerdere burgerrechtelijke rechtszaak duikt de naam van Ghislaine Maxwell op als iemand die een sleutelrol speelde in de veronderstelde seksuele escapades van Epstein.

Volgens de Britse krant The Guardian is zij nog niet in staat van beschuldiging gesteld voor strafbare feiten. De FBI onderzoekt ook andere mensen die een rol zouden hebben gespeeld in het verondersteld illegaal gedrag van Epstein. Om wie het gaat is onduidelijk.

In de affaire is ook de Britse prins Andrew in opspraak gekomen. De FBI zou op dit moment niet zinnens zijn hem te verhoren.