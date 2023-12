FBI onderzoekt bedreigingen tegen rechters die Trump weerden uit primary van Colorado

De Amerikaanse politie is een onderzoek gestart naar dreigementen aan het adres van de rechters die voormalig president Donald Trump diskwalificeerden voor de aanstaande presidentsverkiezingen in Colorado.

Dat hebben de ordediensten bekendgemaakt. Volgens een politiewoordvoerder uit Denver ‘patrouilleert de politie extra rond de woningen van de rechters’.

‘De FBI is op de hoogte van de situatie en werkt samen met de lokale rechtshandhaving’, aldus een persbericht.

Het Hooggerechtshof van Colorado oordeelde vorige week dat Trump zich niet verkiesbaar mag stellen in de staat, vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitoolgebouw in 2020. Zijn naam mag niet voorkomen op de stembiljetten van de primary’s in maart. Hoewel het laatste woord over de beslissing nog niet is gezegd, was die voor Trump en zijn aanhangers een grote nederlaag. De zaak komt waarschijnlijk nog eens voor het federaal Hooggerechtshof inWashington.

Trump wil na de presidentsverkiezingen van 2024 opnieuw zijn intrek nemen in het Witte Huis, maar enkele juridische dossiers staan hem nog in de weg. Zo staat hij in het verkiezingsjaar waarschijnlijk voor vier strafprocessen.