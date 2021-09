De Amerikaanse politiedienst FBI heeft een eerste document vrijgegeven over de aanslagen van 11 september 2001, meldt CNN. De nieuwszender zegt dat naar verwachting nog meer geheime stukken worden geopenbaard.

In het stuk, dat uit 2016 stamt, staan volgens CNN details over FBI-onderzoek naar de vermeende steun die een Saudische medewerker van het consulaat en een vermoedelijke Saudische geheim agent in Los Angeles hebben verleend aan ten minste twee van de mannen die op 11 september 2001 vliegtuigen hadden gekaapt.

Getuigenverklaringen

Het document beschrijft meerdere connecties en getuigenverklaringen die de politiedienst doet vermoeden dat Omar al-Bayoumi, naar verluidt een Saudische student in LA, een medewerker was van de inlichtingendienst van Saudi-Arabië. In het stuk staat dat de man nauw betrokken was bij het verstrekken van 'reisbijstand, onderdak en financiering' om de kapers te helpen.

De Amerikaanse president Joe Biden meldde ruim een week geleden al van plan te zijn documenten over de aanslagen naar buiten te brengen.

