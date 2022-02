De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson en drie grote medicijnengroothandels gaan 590 miljoen dollar (525 miljoen euro) uitkeren aan inheemse stammen om een streep te trekken onder gerechtelijke vervolgingen in het kader van de opioïdencrisis, zo blijkt uit een document dat dinsdag is neergelegd bij een rechtbank in Cleveland.

Om te schikken in hun juridische geschil met zowat 400 inheemse Amerikaanse stammen, tonen Johnson & Johnson en de distributeurs McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen zich bereid om 590 miljoen dollar te betalen. De klagers vertegenwoordigen zo'n 85 procent van de inheemse bevolking, die een bijzonder hoge tol betaalde in de opioïdencrisis.

Ook stammen die niet deelnamen aan de rechtszaak kunnen aanspraak maken op een deel van het geld. De vier ondernemingen worden ervan beschuldigd verslavende pijnstillers op een roekeloze en agressieve manier op de markt te hebben verspreid. Zo zouden ze hebben bijgedragen tot de wijdverbreide afhankelijkheid van medicijnen en drugsepidemie in de VS. De crisis eiste de voorbije twintig jaar meer dan een half miljoen overlijdens door overdosis. Al langer eisen staten en lokale overheden in allerhande rechtszaken vele miljarden dollars van de farmasector.

Die willen ze spenderen aan de strijd tegen opioïdenverslavingen en overdosissen. In het kader van een groot akkoord hadden de vier bedrijven vorige zomer een grote schikking van 26 miljard dollar aanvaard om een einde te maken aan duizenden geschillen. Johnson & Johnson stipte dinsdag aan dat het bedrag van 150 miljoen dat het bedrijf de komende twee jaar aan de inheemse stammen gaat uitkeren uit dat globale akkoord wordt gehaald.

De farmaceut beklemtoont dat de schikking geen schuldbekentenis is. De acties ter promotie van zijn producten waren 'gepast en verantwoordelijk', aldus het bedrijf. (BTL, ALG, RBR, nl)

