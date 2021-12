Een familiefoto die dit weekend door een tornado werd weggerukt uit een huis in de Amerikaanse staat Kentucky is meer dan 200 kilometer verderop teruggevonden, zo blijkt uit het relaas dat een Amerikaanse vrouw online publiceerde.

Toen Katie Posten zaterdagochtend haar woning in New Albany in de staat Indiana verliet, viel haar oog op een kleine zwart-witfoto die tegen de voorruit van haar auto plakte. 'Gertie Swatzell en JD Swatzell, 1942' stond er op de achterkant van de foto, die een zittende vrouw in een gestreepte jurk toonde. Op haar schoot zat een kind.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o — Katie Posten (@katieposten) December 11, 2021

Posten legde al snel een verband met de tornado's die niet ver van haar woonplaats waren voorbijgeraasd en die verspreid over enkele staten misschien 100 dodelijke slachtoffers hebben geëist. Aannemend dat het ging om een familiefoto die uit een getroffen huis was weggeblazen, postte ze de vondst op haar sociale media in de hoop de eigenaars terug te vinden. Het bericht, dat uitvoerig werd gedeeld in de internetgemeenschap, bracht haar in contact met een familie in Dawson Springs, een stad in Kentucky die zwaar geteisterd werd door een tornado. Beide plaatsen zijn in vogelvlucht ongeveer 210 kilometer van elkaar verwijderd. Een lid van de familie Swatzell had de foto herkend en wist de personen te identificeren.

'Wow, te denken dat ze zo ver heeft gereisd. Het gaat om de grootouders van mijn vader', antwoordde Cole Swatzell op Facebook.

