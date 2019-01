Etienne Tshisekedi overleed op 1 februari 2017 na een longembolie in Brussel, en sindsdien wordt zijn lichaam bewaard in een uitvaartcentrum in Elsene. 'Ik denk dat alle obstakels zijn opgeheven, zodat het lichaam van wijlen Etienne Tshisekedi de komende dagen in het land aankomt voor zijn begrafenis', zei zijn jongere broer, bisschop Gérard Mulumba.

Hij zei volgens ACP dat de hele familie snel zal samenzitten om een datum vast te leggen waarop zijn lichaam zal aankomen in Kinshasa.