De weduwe en de zonen van de vorig jaar overleden Egyptische oud-dictator Hosni Moebarak hebben na tien jaar opnieuw toegang tot dat deel van hun vermogen dat zich in de Europese Unie bevindt. De EU heeft vrijdag haar sancties tegen de familie van Moebarak en tegen drie van zijn oud-ministers ingetrokken.

De sancties werden in 2011 ingesteld na de val van Moebarak, die na dertig jaar aan de macht door een volksopstand tot aftreden werd gedwongen. Ze waren bedoeld om het nieuwe bewind te helpen om geld dat door Moebarak en zijn medestanders was weggesluisd, terug te krijgen. Dat is ook gelukt, vinden de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU nu.

Moebarak stierf in februari 2020. Hij zou in de jaren dat hij Egypte regeerde miljarden hebben vergaard. Egyptische media schatten twee jaar geleden nog dat de familie 570 miljoen euro bezat aan onder meer Brits en Cypriotisch vastgoed. Maar zijn familie houdt vol dat dat zwaar overdreven is. Sinds Egypte wordt geregeerd door generaal al-Sisi heeft Moebarak er eerherstel gekregen. Sisi gunde zijn voorganger vorig jaar een grootse staatsbegrafenis.

