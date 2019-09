Indien het Britse reisconcern Thomas Cook er niet in slaagt het nodige geld te vinden, dan zal het het faillissement moeten aanvragen in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat alle activiteiten meteen zouden worden stopgezet, dat de reisagentschappen moeten sluiten en de vliegtuigen aan de grond blijven, en dat zowat 22.000 jobs bedreigd zouden zijn. Zowat 600.000 toeristen wereldwijd zouden gerepatrieerd moeten worden.

Het zwaartepunt van de activiteiten van Thomas Cook ligt in het Verenigd Koninkrijk. Circa 150.000 Britten genieten momenteel van een vakantie die ze bij het concern boekten. Indien zij gerepatrieerd moeten worden, zou dat de grootste repatriëringsoperatie zijn in het land sinds de Tweede Wereldoorlog.

De verantwoordelijkheid om de Britse toeristen weer naar huis te brengen, ligt bij de Britse luchtvaartautoriteit (CAA). Die heeft een noodplan klaar: "Operation Matterhorn". De naam verwijst naar een Amerikaans bombardement op de Japanse strijdkrachten tijdens WOII. De hele operatie kan tot twee weken duren, wat overeenkomt met de maximale duur van de meeste vakanties bij Thomas Cook.

De kostprijs van de wereldwijde repatriëring wordt geschat op enkele miljarden ponden (waarvan 600 miljoen pond in het Verenigd Koninkrijk).

Wat België betreft, zijn er momenteel zowat 10.000 mensen op reis met Thomas Cook België (met merken Thomas Cook, Neckermann en Pegase). De reisorganisator is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling, klonk het eerder al. "Het garantiefonds komt tussen om de hoteluitbater, luchtvaartmaatschappij ... te betalen zodat de reizigers hun vakantie kunnen voortzetten, en voor de repatriëring indien dat nodig is", verzekert ook consumentenorganisatie Test Aankoop zondag.

Thomas Cook heeft in België geen eigen luchtvaartmaatschappij meer. Die werd in 2017 grotendeels overgenomen door Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert sindsdien zowat 80 procent van de mensen die bij Thomas Cook een vliegvakantie boeken.