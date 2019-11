Facebook heeft donderdag zijn plan voorgesteld om 'de democratische processen te beschermen' tegen desinformatie en buitenlandse inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De sociaalnetwerksite wil het fiasco van de presidentsverkiezingen van 2016 vermijden.

Die verkiezingen werden negatief gekenmerkt door het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij de Britse onderneming gegevens van miljoenen Facebookgebruikers verzamelde om hen politiek te manipuleren. Daarom zal Facebook onder meer de accounts van kandidaten en politici beter beschermen en de transparantie vergroten door duidelijk aan te geven wie achter politieke pagina's of accounts van staatsmedia zit.

Artikels of video's die door onafhankelijke journalisten als 'vals nieuws' worden geclassificeerd, zullen ook beter worden gemeld.

De Amerikaanse non-profitorganisatie Avaaz publiceerde woensdag nog een rapport waaruit blijkt dat de politieke desinformatie op Facebook de laatste drie maanden is toegenomen. Sinds de zaak rond Cambridge Analytica in 2018 aan het licht kwam, heeft Facebook extra maatregelen getroffen om onder meer valse accounts en desinformatie aan te pakken. Toch slaagt de sociaalnetwerksite er volgens het rapport van Avaaz niet in om de virale verspreiding van valse berichtgeving op het platform te verminderen.