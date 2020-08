Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, is afgelopen week verhoord door het Amerikaanse federale agentschap voor de bescherming van consumenten. Dat agentschap voert een onderzoek naar eventueel misbruik van de dominante positie die technologiereuzen hebben, meldt Politico.

Het bedrijf bevestigde de informatie niet, maar liet wel weten dat verantwoordelijken van het sociaalnetwerkbedrijf regelmatig deelnemen aan hoorzittingen van de Federal Trade Commission (FTC). Die commissie is net als het ministerie van Justitie bevoegd voor de concurrentiecontrole. 'We zijn geëngageerd om samen te werken met het onderzoek van de FTC en om te antwoorden op vragen die ze zou kunnen hebben', verklaarde een woordvoerder van Facebook. Volgens anonieme bronnen van Politico betekent het verhoor van Zuckerberg niet automatisch dat het agentschap ook een vervolging zal opstarten voor het niet respecteren van de concurrentie.

Google, Facebook, Apple en Amazon bevinden zich wel in het vizier van verschillende parlementsleden, die de bedrijven beschuldigen van concurrentieverstorende praktijken. 'Ze hebben te veel macht', aldus David Cicilline, van de gerechtelijke commissie van het Huis van Afgevaardigden, tijdens een verhoor van de bazen van de vier technologiereuzen eind juli. Zuckerberg werd toen onder meer lang verhoord over de overname van de applicatie Instagram. Die overname maakte Facebook nog machtiger. Ook is het voor andere spelers moeilijker geworden om zich op de sociaalnetwerkmarkt te begeven.

'Facebook zag Instagram als een bedreiging', aldus Jerry Nadler, voorzitter van de commissie. 'Dus (...) hebben ze het gekocht.' Cicilline oordeelde dat de ondernemingen een monopolie hebben. 'Sommige moeten worden opgesplitst, andere moeten worden gereguleerd en verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.'

